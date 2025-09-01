Фото
«Сосьедад» купил Солера у «ПСЖ». За 50% прав на хавбека заплатили 8 млн евро

Карлос Солер перешел в «Реал Сосьедад» из «ПСЖ».

Испанский клуб объявил о подписании 28-летнего полузащитника. Стороны заключили контракт на 4 года с опцией продления еще на один сезон. 

По информации Le Parisien, «Сосьедад» заплатил 8 миллионов евро за 50% прав на игрока. 

Прошлый сезон Солер провел в «Вест Хэме». Статистику футболиста можно найти здесь.

Фото: https://www.realsociedad.eus/

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Реал Сосьедад»
