«Сосьедад» купил Солера у «ПСЖ». За 50% прав на хавбека заплатили 8 млн евро
Карлос Солер перешел в «Реал Сосьедад» из «ПСЖ».
Испанский клуб объявил о подписании 28-летнего полузащитника. Стороны заключили контракт на 4 года с опцией продления еще на один сезон.
По информации Le Parisien, «Сосьедад» заплатил 8 миллионов евро за 50% прав на игрока.
Прошлый сезон Солер провел в «Вест Хэме». Статистику футболиста можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Реал Сосьедад»
