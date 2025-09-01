«Борнмут» подписал 18-летнего защитника Милосавлевича из «Црвены Звезды»
Велько Милосавлевич перешел в «Борнмут» из «Црвены Звезды».
Клуб из АПЛ подписал с 18-летним сербским защитником контракт на 5 лет.
В прошлом сезоне Милосавлевич провел за «Црвену Звезду» 14 матчей в чемпионате Сербии. Его подробная статистика – здесь.
Изображение: afcb.co.uk
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Борнмута»
