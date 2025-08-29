«Марсель» арендовал хавбека «Борнмута» Траоре с обязательным выкупом за 7,5 млн евро и бонусы
Хамед Траоре перешел в «Марсель».
Французский клуб арендовал полузащитника «Борнмута». Предусмотрен обязательный выкуп за 7,5 млн евро и бонусы, сообщает Bournemouth Daily Echo.
За новую команду 25-летний ивуариец будет выступать под 20-м номером.
Прошлый сезон Траоре провел в аренде в «Осере» и забил 10 голов в 26 матчах Лиги 1, став одним из двух лучших бомбардиров команды. Подробно со статистикой бывшего футболиста «Сассуоло» можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Марселя»
