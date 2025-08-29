«Марсель» арендовал хавбека «Борнмута» Траоре с обязательным выкупом за 7,5 млн евро и бонусы

Хамед Траоре перешел в «Марсель».

Французский клуб арендовал полузащитника «Борнмута ». Предусмотрен обязательный выкуп за 7,5 млн евро и бонусы, сообщает Bournemouth Daily Echo.

За новую команду 25-летний ивуариец будет выступать под 20-м номером.

Прошлый сезон Траоре провел в аренде в «Осере» и забил 10 голов в 26 матчах Лиги 1, став одним из двух лучших бомбардиров команды. Подробно со статистикой бывшего футболиста «Сассуоло» можно ознакомиться здесь .

Фото: om.fr