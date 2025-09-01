«Милан» отдал Алекса Хименеса в аренду «Борнмуту» с обязательством выкупа при выполнении определенных условий

«Милан» отдал Алекса Хименеса в аренду «Борнмуту».

«Россонери» подтвердили арендную сделку с обязательством оформить переход на постоянной основе после выполнения определенных условий.

В минувшем сезоне защитник провел 22 матча в Серии А, отметившись одной результативной передачей.

Подробная статистика 20-летнего игрока доступна по ссылке .