«Милан» отдал Алекса Хименеса в аренду «Борнмуту» с обязательством выкупа при выполнении определенных условий
«Милан» отдал Алекса Хименеса в аренду «Борнмуту».
«Россонери» подтвердили арендную сделку с обязательством оформить переход на постоянной основе после выполнения определенных условий.
В минувшем сезоне защитник провел 22 матча в Серии А, отметившись одной результативной передачей.
Подробная статистика 20-летнего игрока доступна по ссылке.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Милана»
