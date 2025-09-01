Легенды «Барсы» победили «Тигрес» благодаря хет-трику Вильи. Ривалдо, Куарежма, Давидс, Савиола, Жюли тоже сыграли

Легенды «Барселоны» обыграли легенд мексиканского «Тигрес».

Команда легенд каталонского клуба одержала волевую победу над легендами «Тигрес» (3:2) в мексиканском Монтеррее. Матч посетили около 20 тысяч зрителей.

43-летний экс-форвард «Барселоны» Давид Вилья дважды забил с пенальти – на 45-й и 59-й минутах, а на 75-й оформил победный гол.

За легенд «Барсы» сыграли: Масип , Серхи Бархуан , Эдмилсон , Франк де Бур, Фернандо Наварро , Мендьета , Эдгар Давидс , Рикарду Куарежма , Ривалдо , Хавьер Савиола , Давид Вилья , Хесус Ангой, Хуан Пабло Сорин , Марк Вальенте , Филлип Коку , Марк Кросас , Людовик Жюли и Нолито.

За легенд «Тигрес» сыграли: Пальос, Жуниньо, Уго Айала, Исраэль Хименес, Торрес Нило; Аревало, Хесус Дуэньяс, Лукас Лобос; Рафа Собис, Дамиан Альварес, Эктор Манcилья.

