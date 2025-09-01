  • Спортс
  Легенды «Барсы» победили «Тигрес» благодаря хет-трику Вильи. Ривалдо, Куарежма, Давидс, Савиола, Жюли тоже сыграли
Легенды «Барсы» победили «Тигрес» благодаря хет-трику Вильи. Ривалдо, Куарежма, Давидс, Савиола, Жюли тоже сыграли

Легенды «Барселоны» обыграли легенд мексиканского «Тигрес».

Команда легенд каталонского клуба одержала волевую победу над легендами «Тигрес» (3:2) в мексиканском Монтеррее. Матч посетили около 20 тысяч зрителей. 

43-летний экс-форвард «Барселоны» Давид Вилья дважды забил с пенальти – на 45-й и 59-й минутах, а на 75-й оформил победный гол. 

За легенд «Барсы» сыграли: Масип, Серхи Бархуан, Эдмилсон, Франк де Бур, Фернандо Наварро, Мендьета, Эдгар Давидс, Рикарду Куарежма, Ривалдо, Хавьер Савиола, Давид Вилья, Хесус Ангой, Хуан Пабло Сорин, Марк Вальенте, Филлип Коку, Марк Кросас, Людовик Жюли и Нолито.

За легенд «Тигрес» сыграли: Пальос, Жуниньо, Уго Айала, Исраэль Хименес, Торрес Нило; Аревало, Хесус Дуэньяс, Лукас Лобос; Рафа Собис, Дамиан Альварес, Эктор Манcилья.

Фото: fcbarcelona.com

Источник: сайт «Барселоны»
