Давид Вилья: «Ямаль – уникальный футболист, который принесет много радости футбольному миру. Такой талант в его возрасте – это ненормально»

Давид Вилья высказался про Ламина Ямаля.

«Талант Ламина невероятен – он очень быстро расцвел.

Ямаль – уникальный футболист, который принесет много радости всему футбольному миру.

Ему всего 18, поэтому нам нужно набраться терпения и помочь ему. Такой талант в его возрасте – это ненормально.

Он делает фантастические вещи для национальной сборной и для «Барселоны», – сказал бывший нападающий сборной Испании Давид Вилья .