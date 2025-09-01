Эмерсон перешел в «Марсель» из «Вест Хэма» за 1 млн евро с учетом бонусов
Эмерсон перешел в «Марсель» из «Вест Хэма».
По данным The Athletic, сумма сделки составляет 1 миллион евро, включая бонусные выплаты.
В прошлом сезоне 31-летний защитник забил 2 гола и сделал результативную передачу в 31 матче АПЛ. Подробная статистика выступлений чемпиона Европы в составе сборной Италии – здесь.
Ранее Эмерсон выступал за «Челси», «Рому», «Лион», «Палермо» и «Сантос».
Фото: om.fr
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Марселя»
