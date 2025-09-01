Эмерсон перешел в «Марсель» из «Вест Хэма» за 1 млн евро с учетом бонусов

Эмерсон перешел в «Марсель» из «Вест Хэма».

По данным The Athletic, сумма сделки составляет 1 миллион евро, включая бонусные выплаты.

В прошлом сезоне 31-летний защитник забил 2 гола и сделал результативную передачу в 31 матче АПЛ . Подробная статистика выступлений чемпиона Европы в составе сборной Италии – здесь .

Ранее Эмерсон выступал за «Челси», «Рому», «Лион», «Палермо» и «Сантос».

Фото: om.fr