«Вест Хэм» купил 21-летнего опорника Магасса у «Монако» за 17+3 млн евро

«Вест Хэм» купил опорника Сунгуту Магасса у «Монако» за 17+3 млн евро.

С 21-летним футболистом заключен долгосрочный контракт.

В прошлом сезоне Магасса сыграл 21 матч в Лиге 1, сделав одну передачу, получив пять желтых карточек и проводя в среднем 48 минут на поле. Также он выступал за сборную Франции U21.

Подробную статистику хавбека можно изучить здесь .

«Мы очень рады приветствовать Сунгуту. Как и Матеуш Фернандеш, это молодой игрок, добившийся впечатляющего прогресса уже в начале своей взрослой карьеры.

Он регулярно играл за «Монако » в течение последних двух сезонов, в том числе в Лиге чемпионов в прошлом году, и очень хорошо выдержал это испытание.

У него есть ряд качеств и характеристик, которые, как мы считаем, помогут нам стать лучше», – сказал главный тренер «Вест Хэма» Грэм Поттер .

Фото: сайт «Вест Хэма».

«Вест Хэм» за 42 млн фунтов подписал Фернандеша из «Саутгемптона». Контракт с хавбеком – на пять лет