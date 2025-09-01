«Челси» арендовал Буонанотте у «Брайтона» до конца сезона

«Челси» арендовал Факундо Буонанотте у «Брайтона».

Атакующий полузащитник присоединился к лондонскому клубу до конца сезона.

Ранее сообщалось , что «синие» опередили «Лидс » в переговорах по футболисту.

В прошлом сезоне Буонанотте выступал за «Лестер» на правах аренды, забив 5 голов и сделав 2 передачи в 31 матче АПЛ .

Статистику 20-летнего аргентинца можно изучить по ссылке .

Фото: chelseafc.com