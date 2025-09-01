«Челси» арендовал Буонанотте у «Брайтона» до конца сезона
«Челси» арендовал Факундо Буонанотте у «Брайтона».
Атакующий полузащитник присоединился к лондонскому клубу до конца сезона.
Ранее сообщалось, что «синие» опередили «Лидс» в переговорах по футболисту.
В прошлом сезоне Буонанотте выступал за «Лестер» на правах аренды, забив 5 голов и сделав 2 передачи в 31 матче АПЛ.
Статистику 20-летнего аргентинца можно изучить по ссылке.
Фото: chelseafc.com
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Челси»
