«Челси» перехватил Буонанотте у «Лидса» и близок к аренде хавбека «Брайтона» (Бен Джейкобс)
«Челси» близок к аренде Факундо Буонанотте у «Брайтона».
Ранее сообщалось, что лондонский клуб работает над подписанием 20-летнего атакующего полузащитника.
По данным журналиста Бена Джейкобса , «Лидс» успел договориться с «Брайтоном» о сделке по игроку в четверг, однако «Челси» перехватил инициативу.
Отмечается, что «Брайтон» не одобрит постоянный трансфер, но соглашение об аренде с лондонцами теперь близко.
В прошлом сезоне аргентинец выступал за «Лестер» на правах аренды, забив 5 голов и сделав 2 передачи в 31 матче АПЛ.
Статистику 20-летнего футболиста можно изучить по ссылке.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Бена Джейкобса
