«Челси» перехватил Буонанотте у «Лидса» и близок к аренде хавбека «Брайтона» (Бен Джейкобс)

«Челси» близок к аренде Факундо Буонанотте у «Брайтона».

Ранее сообщалось , что лондонский клуб работает над подписанием 20-летнего атакующего полузащитника.

По данным журналиста Бена Джейкобса , «Лидс » успел договориться с «Брайтоном » о сделке по игроку в четверг, однако «Челси » перехватил инициативу.

Отмечается, что «Брайтон» не одобрит постоянный трансфер, но соглашение об аренде с лондонцами теперь близко.

В прошлом сезоне аргентинец выступал за «Лестер» на правах аренды, забив 5 голов и сделав 2 передачи в 31 матче АПЛ .

Статистику 20-летнего футболиста можно изучить по ссылке .