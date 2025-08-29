«Челси» хочет арендовать Буонанотте. Клуб ведет переговоры с «Брайтоном» по 20-летнему атакующему хавбеку
Факундо Буонанотте заинтересовал «Челси».
Лондонский клуб работает над подписанием 20-летнего атакующего полузащитника.
Сообщается, что «Челси» начал переговоры с «Брайтоном». По информации The Athletic, «синие» собираются арендовать хавбека.
В прошлом сезоне аргентинец выступал за «Лестер» на правах аренды, забив 5 голов и сделав 2 передачи в 31 матче АПЛ.
Статистику футболиста можно изучить по ссылке.
Ливерпуль
Будет ничья
Арсенал
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости