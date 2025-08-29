«Челси» хочет арендовать Буонанотте. Клуб ведет переговоры с «Брайтоном» по 20-летнему атакующему хавбеку

Факундо Буонанотте заинтересовал «Челси».

Лондонский клуб работает над подписанием 20-летнего атакующего полузащитника.

Сообщается, что «Челси » начал переговоры с «Брайтоном ». По информации The Athletic, «синие» собираются арендовать хавбека.

В прошлом сезоне аргентинец выступал за «Лестер» на правах аренды, забив 5 голов и сделав 2 передачи в 31 матче АПЛ .

Статистику футболиста можно изучить по ссылке .