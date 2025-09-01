Воспитанник «Челси» Лэмпти перешел в «Фиорентину» из «Брайтона»

Тарик Лэмпти перешел в «Фиорентину» из «Брайтона».

Итальянский клуб объявил о трансфере 24-летнего защитника на постоянной основе.

Лэмпти – воспитанник молодежной академии «Челси ». За последние 5 сезонов он провел 122 матча за «Брайтон » в АПЛ , Лиге Европы, Кубке Англии и Кубке английской лиги, забив 5 голов и отдав 12 результативных передач.

На счету футболиста также 11 матчей за сборную Ганы. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь .

Фото: acffiorentina.com