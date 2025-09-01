Воспитанник «Челси» Лэмпти перешел в «Фиорентину» из «Брайтона»
Тарик Лэмпти перешел в «Фиорентину» из «Брайтона».
Итальянский клуб объявил о трансфере 24-летнего защитника на постоянной основе.
Лэмпти – воспитанник молодежной академии «Челси». За последние 5 сезонов он провел 122 матча за «Брайтон» в АПЛ, Лиге Европы, Кубке Англии и Кубке английской лиги, забив 5 голов и отдав 12 результативных передач.
На счету футболиста также 11 матчей за сборную Ганы. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.
Фото: acffiorentina.com
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Фиорентины»
