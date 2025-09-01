«Арсенал» отдаст Виейру в аренду «Гамбургу» с правом выкупа
Фабиу Виейра продолжит карьеру в «Гамбурге».
Полузащитник «Арсенала» перейдет в немецкий клуб на правах аренды с правом выкупа, сообщает журналист Флориан Плеттенберг. Трансфер полностью согласован, Виейра уже вылетел для прохождения медосмотра в «Гамбурге».
«Арсенал» купил Виейру у «Порту» в 2022 году за 35+5 млн евро. Прошлый сезон Виейра провел в португальском клубе на правах аренды и отметился 4 голами и 4 ассистами в 26 матчах чемпионата Португалии.
Подробная статистика 25-летнего футболиста доступна здесь.
Да
Нет
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости