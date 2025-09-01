Карпин про 2 замены против «Махачкалы»: «Особо не на кого было менять. Замена Миранчука связана больше с желтой, чем с усталостью, хотя и она присутствовала»
Валерий Карпин высказался о заменах в матче против «Динамо» Махачкала.
«Динамо» Москва уступило «Динамо» Махачкала (0:1) в матче 7-го тура Мир РПЛ. Команда тренера Валерия Карпина находится на 9-й позиции в таблице чемпионата, набрав 8 очков.
– Всего две замены связаны с тем, что тяжело было входить в такую игру?
– Да, игра была непростой, и особо менять не на кого было.
– С чем была связана замена Антона Миранчука (на 74-й минуте – Спортс’‘)?
– Она была больше связана с желтой карточкой, чем с усталостью, хотя и она присутствовала.
– У него игра не очень сложилась. Как в целом проходит его адаптация?
– Адаптация проходит хорошо. Не у него не сложилось, а у всей команды. Дело не в нем, – сказал главный тренер «Динамо» Валерий Карпин.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Динамо»
