Кордоба извинился перед партнерами за удаление с ЦСКА, сказал Черников: «Он не понимает, за что оно. Также выразил благодарность, что нам удалось взять очко»

Джон Кордоба извинился перед партнерами за удаление в матче с ЦСКА.

«Краснодар» сыграл вничью с армейцами в 7-м туре Мир РПЛ (1:1).

На 56-й минуте нападающий «Краснодара» Джон Кордоба , проиграв борьбу за мяч у лицевой линии, пнул его в защитника армейцев Мойзеса Барбозу и заодно зацепил шипами его руку .

Главный судья Рафаэль Шафеев принял решение удалить колумбийца.

«Нужно было пересмотреть момент с красной. Нашу реакцию вы видели. Мы считаем, что это несправедливое удаление. Боковой арбитр был рядом. Он же мог подсказать? Если нет, то почему ВАР не вмешался?

Мы все поддержали Джона. Он извинился, он расстроен тем, что получил удаление. Он не понимает, за что оно. Также он выразил благодарность за то, что нам удалось взять очко», – сказал полузащитник «Краснодара ».