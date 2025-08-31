  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кордоба извинился перед партнерами за удаление с ЦСКА, сказал Черников: «Он не понимает, за что оно. Также выразил благодарность, что нам удалось взять очко»
40

Кордоба извинился перед партнерами за удаление с ЦСКА, сказал Черников: «Он не понимает, за что оно. Также выразил благодарность, что нам удалось взять очко»

Джон Кордоба извинился перед партнерами за удаление в матче с ЦСКА.

«Краснодар» сыграл вничью с армейцами в 7-м туре Мир РПЛ (1:1). 

На 56-й минуте нападающий «Краснодара» Джон Кордоба, проиграв борьбу за мяч у лицевой линии, пнул его в защитника армейцев Мойзеса Барбозу и заодно зацепил шипами его руку.

Главный судья Рафаэль Шафеев принял решение удалить колумбийца.

«Нужно было пересмотреть момент с красной. Нашу реакцию вы видели. Мы считаем, что это несправедливое удаление. Боковой арбитр был рядом. Он же мог подсказать? Если нет, то почему ВАР не вмешался?

Мы все поддержали Джона. Он извинился, он расстроен тем, что получил удаление. Он не понимает, за что оно. Также он выразил благодарность за то, что нам удалось взять очко», – сказал полузащитник «Краснодара». 

Аморима стоит уволить сейчас? После вылета от 4-й лиги27406 голосов
ДаМанчестер Юнайтед
НетРубен Аморим
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Р-Спорт»
logoКраснодар
Р-Спорт
logoМойзес Барбоза
logoДжон Кордоба
logoЦСКА
logoАлександр Черников
logoпремьер-лига Россия
logoсудьи
Рафаэль Шафеев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мусаев о Сперцяне: «Рады, что он остается. Предложение было серьезное, но далеко переговоры не зашли»
2вчера, 19:09
Сперцян о поведении Челестини: «Есть тенденция по неуважению к «Краснодару». Все против нас, но мы не сдаемся. И в прошлом году так было: конкуренты, судьи»
121вчера, 19:01
ЦСКА обратится в ЭСК из-за неназначенного пенальти после руки Са в матче с «Краснодаром»: «Очевидный момент»
55вчера, 18:53
Челестини об отмененном голе Кисляка: «Я не говорю о судьях, гол аннулирован – точка. В штрафной «Краснодара» была чистейшая рука в последнем действии»
22вчера, 18:47
Фабио Челестини: «Мусаев говорит, что я из Швейцарии? Но я итальянец, моя семья из Италии, и мне дали хорошее воспитание. Надо уважать людей, которые приехали сюда работать»
153вчера, 18:46
Главные новости
«Байер» может назначить Хави после увольнения тен Хага. Терзич и Розе тоже рассматриваются
41 минуту назад
«Вильярреал» за 31+5 млн евро купил Микаутадзе у «Лиона». Контракт грузинского форварда – на 6 лет
720 минут назадФото
«Милан» отдал Мусу «Аталанте» в аренду с правом выкупа. Общая сумма сделки – 25 млн евро
428 минут назадФото
Морган об увольнении тен Хага из «Байера»: «Ошеломлен этой новостью. Я думал, он уйдет после одной игры в чемпионате, а не после двух»
4633 минуты назад
«Галатасарай» и «Манчестер Сити» договорились о трансфере Гюндогана. Турки предложили 5 млн евро в год хавбеку
1248 минут назад
«Атлетико» арендовал Гонсалеса у «Ювентуса» за 1+1 млн евро с обязательным выкупом за 32 млн
28сегодня, 15:46Фото
«Байер» купил хавбека «Аль-Кадисии» Фернандеса за 30 млн евро с учетом бонусов. Контракт – на 5 лет
20сегодня, 15:22Фото
Мостовой о совмещении Карпина: «Динамо» должно быть наверху с таким составом. Зато в сборной все отлично – обыгрываем Гренаду, Кубу»
20сегодня, 15:22
«Наполи» арендовал Элмаза у «Лейпцига» за 3 млн евро с правом выкупа за 16,5 млн
7сегодня, 15:13
Джексон прошел медосмотр для «Баварии». Мюнхенцы за 16,5 млн евро арендуют форварда «Челси» и заплатят игроку 8 млн за год, выкуп за 65 млн зависит от количества матчей
49сегодня, 15:12
Ко всем новостям
Последние новости
«Наполи» отдал Дзаноли «Удинезе» в аренду с обязательным выкупом за 5 млн евро
110 минут назад
Легенды «Барсы» победили «Тигрес» благодаря хет-трику Вильи. Ривалдо, Куарежма, Давидс, Савиола, Жюли тоже сыграли
20 минут назадФото
«Жирона» купила лучшего бомбардира прошлого сезона УПЛ Ваната у «Динамо» Киев за 15+2 млн евро
540 минут назад
«Арсенал» продал Самби-Локонга «Гамбургу»
750 минут назадФото
Эмерсон перешел в «Марсель» из «Вест Хэма» за 1 млн евро с учетом бонусов
3сегодня, 15:48Фото
«Вулвс» купили лучшего бомбардира прошлого чемпионата Бельгии Арокодаре у «Генка» за 27 млн евро с учетом бонусов
6сегодня, 15:39Фото
«Штутгарт» арендовал хавбека «Лестера» Эль-Ханнуса с правом выкупа за 25 млн евро с учетом бонусов
сегодня, 15:31Фото
«Интер» отдаст Павара в аренду «Марселю» с правом выкупа за 15 млн евро (Маттео Моретто)
8сегодня, 14:59
«Челси» арендовал Буонанотте у «Брайтона» до конца сезона
7сегодня, 14:49Фото
Энсисо перешел в «Страсбур» из «Брайтона» в рамках сделки с BlueCo, владеющей французским клубом и «Челси». 21-летний хавбек рассматривается как игрок лондонцев в перспективе
сегодня, 14:26