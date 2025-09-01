Глебов о 0:1 с «Махачкалой» и проблемах «Динамо»: «Целостности какой‑то не хватает. Мы и наши болельщики хотели другого результата. Сегодня мы их не порадовали»

Данил Глебов высказался о проблемах «Динамо».

Бело-голубые проиграли махачкалинскому «Динамо» на выезде со счетом 0:1 в 7-м туре Мир РПЛ . Команда занимает 9-е место в турнирной таблице с 8 очками.

– Вы подошли к болельщикам после игры, и они были недовольны, мягко говоря. Что скажете?

– Понятно, что недовольны. Игра сегодня получилась достаточно вязкая. Много борьбы, подборов. И понятно, что мы и наши болельщики хотели другого результата.

К сожалению, не удалось набрать очки по такой тяжелой игре. Хочу поблагодарить болельщиков, что приехали поддержать нас. Но к сожалению, мы их сегодня не порадовали.

– Если смотреть на прошедшие семь туров, то в чем проблема команды вообще?

– Целостности какой‑то не хватает, не знаю. Тяжело сказать, – сказал полузащитник «Динамо ».