Глебов о 0:1 с «Махачкалой» и проблемах «Динамо»: «Целостности какой‑то не хватает. Мы и наши болельщики хотели другого результата. Сегодня мы их не порадовали»
Данил Глебов высказался о проблемах «Динамо».
Бело-голубые проиграли махачкалинскому «Динамо» на выезде со счетом 0:1 в 7-м туре Мир РПЛ. Команда занимает 9-е место в турнирной таблице с 8 очками.
– Вы подошли к болельщикам после игры, и они были недовольны, мягко говоря. Что скажете?
– Понятно, что недовольны. Игра сегодня получилась достаточно вязкая. Много борьбы, подборов. И понятно, что мы и наши болельщики хотели другого результата.
К сожалению, не удалось набрать очки по такой тяжелой игре. Хочу поблагодарить болельщиков, что приехали поддержать нас. Но к сожалению, мы их сегодня не порадовали.
– Если смотреть на прошедшие семь туров, то в чем проблема команды вообще?
– Целостности какой‑то не хватает, не знаю. Тяжело сказать, – сказал полузащитник «Динамо».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
