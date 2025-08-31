Мостовой про ошибки арбитров РПЛ: «95% не играли в футбол и не знают тонкостей. И всегда смеюсь с того, что глава судейского департамента – иностранец»
Александр Мостовой объяснил ошибки судей в Мир РПЛ отсутствием игрового опыта.
«Судейских ошибок много. Но я не устану повторять, что проблема судейства в том, что 95 процентов из них не играли в футбол! Какие-то моменты, спорные вопросы – они не знают, как их судить. Все тонкости же они не знают. Я говорил об этом всегда.
А с чего всегда смеюсь: что глава судейского департамента – иностранец. Это самое смешное», – сказал бывший хавбек сборной России после ничьей в матче ЦСКА с «Краснодаром» (1:1).
Да
Нет
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости