«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» впервые за 7 матчей в АПЛ – 1:0. Перед голом у команд были одинаковые коэффициенты на победу

«Ливерпуль» дома обыграл «Арсенал» в 3-м туре АПЛ (1:0).

В прематче мерсисайдцы котировались фаворитами с коэффициентом 2.40, на лондонцев давали 3.10.

«Ливерпуль» забил единственный мяч на 83-й минуте. Перед этим голом букмекеры сравняли коэффициенты на победу обеих команд – по 5.50.

«Ливерпуль» и «Арсенал» прервали серию ничьих в очных встречах на «Энфилде». До этого команды 4 матча подряд сыграли вничью. Также мерсисайдцы победили «Арсенал» впервые за 7 матчей в АПЛ.

