«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» впервые за 7 матчей в АПЛ – 1:0. Перед голом у команд были одинаковые коэффициенты на победу
«Ливерпуль» дома обыграл «Арсенал» в 3-м туре АПЛ (1:0).
В прематче мерсисайдцы котировались фаворитами с коэффициентом 2.40, на лондонцев давали 3.10.
«Ливерпуль» забил единственный мяч на 83-й минуте. Перед этим голом букмекеры сравняли коэффициенты на победу обеих команд – по 5.50.
«Ливерпуль» и «Арсенал» прервали серию ничьих в очных встречах на «Энфилде». До этого команды 4 матча подряд сыграли вничью. Также мерсисайдцы победили «Арсенал» впервые за 7 матчей в АПЛ.
«Самое очевидное дело из всех возможных». Игроков АПЛ подозревают в договорняках 🤯
Опубликовала: Венера Кравченко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости