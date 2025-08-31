Дмитрий Воробьев забил в 6-м матче подряд за «Локомотива».

Нападающий открыл счет уже на 3-й минуте матча с «Крыльями Советов» с передачи Данила Пруцева .

Ранее Воробьев забивал «Акрону» (2:0) и «Балтике» (2:0) в Фонбет Кубке России, а также «Ростову» (3:3), «Спартаку» (4:2) и «Пари НН» (3:2) в Мир РПЛ .

Статистику 27-летнего форварда можно изучить здесь .