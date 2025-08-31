  • Спортс
  • Вальбуэна о Рабьо: «В «Марселе» было немало стычек, я дрался с Жиньяком и другими. Раньше их всегда улаживали, а сейчас из этого делают большое дело – не нужно выносить сор из избы»
Вальбуэна о Рабьо: «В «Марселе» было немало стычек, я дрался с Жиньяком и другими. Раньше их всегда улаживали, а сейчас из этого делают большое дело – не нужно выносить сор из избы»

Матье Вальбуэна высказался о драке с участием Адриена Рабьо в «Марселе».

Французский клуб ранее выставил полузащитника на трансфер после потасовки с его участием после матча Лиги 1 против «Ренна» (0:1).

Экс-полузащитник «Марселя» и сборной Франции подчеркнул, что будет «сложно» снова увидеть Рабьо в футболке марсельцев, однако он считает решение о его отстранении чрезмерным.

«Я пришел в «Марсель» в 2006 году и ушел в 2014-м. За эти восемь лет случались драки. Даже я дрался с Жиньяком, с многими людьми. Дело было не только во мне, было немало стычек и драк. Их всегда улаживали. Прежде всего, эти вещи не выносились на публику. Руководство очень хорошо справлялось с ситуацией с Жозе Аниго и Папом Диуфом.

Я не говорю, что сейчас плохое управление, но руководство немного поторопилось с решениями. Драки были везде. Когда в раздевалке много разных личностей, все может выйти из-под контроля.

Из драки делают большое дело. Да, она была, и после нее были некие вещи, но не нужно выносить сор из избы», – сказал Вальбуэна.

Самая дикая история лета. «Марсель» выгоняет Рабьо после драки с одноклубником

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: RMC Sport
logoМарсель
logoАдриен Рабьо
logoлига 1 Франция
logoМатье Вальбуэна
logoАндре-Пьер Жиньяк
Пап Диуф
logoСборная Франции по футболу
происшествия
Жозе Аниго
