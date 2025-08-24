Де Дзерби о Рабьо: «Есть шанс, что все вернется на круги своя. Адриен – хороший человек, говорящие об экономической составляющей лгут, я готов на все, чтобы решить проблему»

Роберто Де Дзерби готов пойти навстречу Адриену Рабьо после конфликта.

Футболист был выставлены на трансфер после потасовки с Джонатаном Роу в раздевалке «Марселя» на фоне поражения от «Ренна» (0:1) в первом туре сезона Лиги 1.

«Что касается Рабьо, я еще не разговаривал с Пабло [Лонгорией] и Медхи [Бенатия], но моя надежда основана не только на ценности игрока, но и на его личности. Даже если он допустил ошибку, я надеюсь, что есть шанс переосмыслить ситуацию, и все вернется на круги своя.

Я не из тех, кто захлопывает двери перед носом. Я не единственный, кто принимает решения, клуб важнее тренера. Но Адриен – хороший человек. Я дал ему совет и надеюсь, что он последует ему.

Я тоже считаю себя хорошим человеком, я стараюсь протянуть руку помощи. Я никогда не ставлю на людях крест. Если я могу помочь решить эту проблему, я готов на все. Не ради игрока, а ради человека. Я думаю, это важно для всеобщего блага, не только с футбольной, но и с человеческой точки зрения.

Воля к примирению должна исходить от всех, от обеих сторон. В такой деликатной ситуации многое приходится переживать. Я хороший человек, как и Пабло, Медхи и Адриен. Люди, говорящие об экономической составляющей, лгут. Люди, которые говорят, что «Марсель» хотел заработать на продаже Рабьо, – лжецы, те, кому не нравится «Марсель ».

Я искренне верю, что на этой неделе Пабло, Медхи и я пострадали больше, чем Адриен и его семья. Нет смысла искать виноватых или показывать пальцем. Самое главное – продолжать двигаться вперед, а для этого иногда необходимо сделать шаг назад от принятых решений, проявив смирение и благоразумие. Таково мое мнение: мы – никто, мы не можем решать судьбу клуба или человека», – сказал главный тренер «Марселя».

