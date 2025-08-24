  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Де Дзерби о Рабьо: «Есть шанс, что все вернется на круги своя. Адриен – хороший человек, говорящие об экономической составляющей лгут, я готов на все, чтобы решить проблему»
12

Де Дзерби о Рабьо: «Есть шанс, что все вернется на круги своя. Адриен – хороший человек, говорящие об экономической составляющей лгут, я готов на все, чтобы решить проблему»

Роберто Де Дзерби готов пойти навстречу Адриену Рабьо после конфликта.

Футболист был выставлены на трансфер после потасовки с Джонатаном Роу в раздевалке «Марселя» на фоне поражения от «Ренна» (0:1) в первом туре сезона Лиги 1.

«Что касается Рабьо, я еще не разговаривал с Пабло [Лонгорией] и Медхи [Бенатия], но моя надежда основана не только на ценности игрока, но и на его личности. Даже если он допустил ошибку, я надеюсь, что есть шанс переосмыслить ситуацию, и все вернется на круги своя.

Я не из тех, кто захлопывает двери перед носом. Я не единственный, кто принимает решения, клуб важнее тренера. Но Адриен – хороший человек. Я дал ему совет и надеюсь, что он последует ему.

Я тоже считаю себя хорошим человеком, я стараюсь протянуть руку помощи. Я никогда не ставлю на людях крест. Если я могу помочь решить эту проблему, я готов на все. Не ради игрока, а ради человека. Я думаю, это важно для всеобщего блага, не только с футбольной, но и с человеческой точки зрения.

Воля к примирению должна исходить от всех, от обеих сторон. В такой деликатной ситуации многое приходится переживать. Я хороший человек, как и Пабло, Медхи и Адриен. Люди, говорящие об экономической составляющей, лгут. Люди, которые говорят, что «Марсель» хотел заработать на продаже Рабьо, – лжецы, те, кому не нравится «Марсель».

Я искренне верю, что на этой неделе Пабло, Медхи и я пострадали больше, чем Адриен и его семья. Нет смысла искать виноватых или показывать пальцем. Самое главное – продолжать двигаться вперед, а для этого иногда необходимо сделать шаг назад от принятых решений, проявив смирение и благоразумие. Таково мое мнение: мы – никто, мы не можем решать судьбу клуба или человека», – сказал главный тренер «Марселя».

Роберто Де Дзерби: «Окружение Рабьо допустило ошибку – посмотрите на их слова, так разрывают отношения. Было бы хорошо раскаяться, и все бы вернулось на круги своя»

Мама Рабьо о боссах «Марселя»: «Они не на своем месте, их поглотила собственная гордыня. Решения из ниоткуда дестабилизируют команду»

Увольнять ли Семака?38289 голосов
Да, прямо сейчасАртем Дзюба
Да, но позжеРоберто Манчини
Нет, сезон должен доработатьСергей Семак
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: RMC Sport
logoАдриен Рабьо
logoМарсель
logoлига 1 Франция
logoМедхи Бенатия
Пабло Лонгория
психология
деньги
logoРоберто Де Дзерби
происшествия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Де Дзерби о конфликте в «Марселе»: «Все пошло наперекосяк из-за окружения Рабьо. Мама Адриена сказала о втором шансе Гринвуду – безумие. Есть личная жизнь, а есть драка на работе»
2922 августа, 13:07
Де Дзерби о драке в «Марселе»: «Я сам вырос на улице, но впервые вижу такое. Что должен сделать работодатель, если сотрудники бьют друг друга как в пабе? Нападки мамы Рабьо раздражают»
8122 августа, 12:04
Мама Рабьо: «Когда Гринвуд перешел в «Марсель» на фоне избиения девушки, Де Дзерби сказал, что ему можно дать второй шанс. Мой сын будет единственным, кому он не положен?»
5222 августа, 09:39
Мама Рабьо о боссах «Марселя»: «Они не на своем месте, их поглотила собственная гордыня. Решения из ниоткуда дестабилизируют команду»
2421 августа, 21:18
Главные новости
Артем Дзюба: «Я столько в жизни не проигрывал. Это меня жизнь учит где-то молчать, наверное. Чем больше проигрываешь, тем больше исчезает желание играть»
48 минут назад
«Фулхэм» – «Манчестер Юнайтед». 1:1 – Смит-Роу ответил на гол Йоро, Бруну не забил пенальти. Онлайн-трансляция
12811 минут назадLive
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Овьедо», «Сосьедад» Захаряна против «Эспаньола», «Осасуна» победила «Валенсию»
4213 минут назад
Чемпионат России. «Краснодар» забил 6 голов «Крыльям», ЦСКА обыграл «Акрон», «Балтика» в гостях у «Сочи»
263513 минут назадLive
У ЦСКА 20 игр нет поражений в РПЛ – это лучшая серия с 2015 года, когда при Слуцком не проигрывали 21 матч
316 минут назад
Талалаев о «Балтике»: «Последний тренер, сказавший, что у нас нет позиционного нападения, получил трешку, а потом 11 на 9 за тайм не забил ни гола. Поэтому поаккуратней»
2422 минуты назад
ЦСКА и «Локомотив» на 1 очко отстают от лидирующего «Краснодара» после 6 туров Мир РПЛ. «Зенит» – 5-й на данный момент, «Динамо» – 7-е, «Спартак» – 8-й
1335 минут назад
Сака и Эдегор избежали серьезных травм в матче с «Лидсом». Игроки «Арсенала» не пропустят много времени
636 минут назад
ЦСКА при Челестини не проигрывает в Мир РПЛ: 4 победы, 2 ничьих. Дальше – «Краснодар»
2842 минуты назад
Серия А стартовала! «Ювентус» против «Пармы», «Аталанта» примет «Пизу», «Интер» сыграет с «Торино» в понедельник
8443 минуты назадLive
Ко всем новостям
Последние новости
«Сочи» – «Балтика». Зиньковский и Хиль играют. Онлайн-трансляция
312 минут назадLive
Тарасов о Батракове: «Лучший из молодых российских игроков. Главное, чтобы из-за денег и внимания с катушек не слетел. Но по тому, как он себя ведет, – все у него в порядке»
113 минут назад
Первая лига. «Факел» победил «Нефтехимик» «Чайка» против «Арсенала», СКА проиграл «Спартаку» из Костромы
1517 минут назадLive
У «МЮ» 29 матчей без голов в первых таймах с начала прошлого сезона. В топ-5 лиг больше лишь у «Дженоа»
222 минуты назад
Грилиш о двух ассистах в матче с «Брайтоном»: «Сегодня я мог играть свободнее, делать что хочу. Не говорю, что в «Ман Сити» не ощущал свободы»
154 минуты назад
Хислоп про Исака: «Как можно ехать тренироваться в бывший клуб, пропускать предсезонку, а потом претендовать на моральное превосходство? Абсолютный фарс. Его заявление – нелепость»
1сегодня, 16:12
Гендиректор «Динамо» про Лунева и жевательный табак: «Разобрались. Это внутреннее дело клуба»
10сегодня, 15:57
Генич о Глушенкове: «Уйти – проявить слабость. Не сказать, что Семак ему не доверял. Это конкуренция, нужно отвоевывать место в составе»
9сегодня, 15:54
Рианчо о «Спартаке»: «Команда со Станковичем эволюционирует, все начало меняться к лучшему. Ему надо дать сто дней, чтобы исправить ситуацию»
6сегодня, 15:44
Бундеслига стартовала! «Боруссия» Менхенгладбах против «Гамбурга», «Майнц» уступил «Кельну»
89сегодня, 15:30Live