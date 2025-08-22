Роберто Де Дзерби: «Окружение Рабьо допустило ошибку – посмотрите на их слова, так разрывают отношения. Было бы хорошо раскаяться, и все бы вернулось на круги своя»
Футболисты «Марселя» Адриен Рабьо и Джонатан Роу были выставлены на трансфер после потасовки в раздевалке команды на фоне поражения от «Ренна» (0:1) в первом туре сезона Лиги 1.
«Рабьо остается хорошим человеком. Но его окружение допустило ошибку.
Клубу нормально уволить футболиста, который поступил таким образом. Было бы хорошо искренне и честно раскаяться. Сожалеть о своих действиях, и все вернулось бы на круги своя.
Я знаю Пабло Лонгорию и Мехди Бенатия – у них есть недостатки, но они добрые люди. Уверен, ситуация бы разрешилась.
Посмотрите, какие слова использовали в окружении Рабьо. Так вы разрываете отношения навсегда. Но мы не хотели такого расставания», – сказал главный тренер «Марселя» Роберто Де Дзерби.
