Джексон надеется, что «Челси» все же отпустит его в «Баварию». Представитель игрока написал: «Самолеты не летают в обратном направлении»

Николас Джексон все же надеется присоединиться к «Баварии».

Ранее сообщалось , что мюнхенский клуб арендует нападающего «Челси » за 15 млн евро с опцией выкупа за 65 млн.

Однако, когда игрок уже прилетел в Германию, лондонцы уведомили «Баварию» о том, что не отпустят его. Они попросили, чтобы сенегалец вернулся в Великобританию. Это решение принято в связи с травмой задней поверхности бедра у Лиама Делапа.

Вместе с тем Николас все еще надеется, что его аренда в «Баварию» останется в силе, сообщает журналист Бен Джейкобс.

Диоманси Камара, который входит в команду футболиста, опубликовал пост: «Самолеты не летают в обратном направлении».

