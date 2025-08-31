Джексон надеется, что «Челси» все же отпустит его в «Баварию». Представитель игрока написал: «Самолеты не летают в обратном направлении»
Николас Джексон все же надеется присоединиться к «Баварии».
Ранее сообщалось, что мюнхенский клуб арендует нападающего «Челси» за 15 млн евро с опцией выкупа за 65 млн.
Однако, когда игрок уже прилетел в Германию, лондонцы уведомили «Баварию» о том, что не отпустят его. Они попросили, чтобы сенегалец вернулся в Великобританию. Это решение принято в связи с травмой задней поверхности бедра у Лиама Делапа.
Вместе с тем Николас все еще надеется, что его аренда в «Баварию» останется в силе, сообщает журналист Бен Джейкобс.
Диоманси Камара, который входит в команду футболиста, опубликовал пост: «Самолеты не летают в обратном направлении».
Срыв дня: «Челси» отменил аренду Джексона в «Баварию». Он уже прилетел в Мюнхен
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Бена Джейкобса
