В Самаре задержали мигрантов из команды Team Young. На матчах любителей были драки и оскорбления по национальному признаку, несколько игроков находились в России незаконно

В Самаре задержали футболистов любительской команды Team Young из мигрантов.

Мигранты неоднократно нарушали общественный порядок, при этом почти каждая игра сопровождалась драками, провокациями и оскорблениями по национальному признаку, сообщает «Коммерсантъ Волга».

Игры Team Young на регулярной основе посещала большая группа болельщиков-земляков, оказывавшая им силовую поддержку в случае конфликтов.

Предварительные данные оперативного мероприятия показали , что несколько участников спортивного коллектива находились в России незаконно. Некоторые во время проверки пребывали в состоянии наркотического опьянения.