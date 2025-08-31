В Самаре задержали мигрантов из команды Team Young. На матчах любителей были драки и оскорбления по национальному признаку, несколько игроков находились в России незаконно
В Самаре задержали футболистов любительской команды Team Young из мигрантов.
Мигранты неоднократно нарушали общественный порядок, при этом почти каждая игра сопровождалась драками, провокациями и оскорблениями по национальному признаку, сообщает «Коммерсантъ Волга».
Игры Team Young на регулярной основе посещала большая группа болельщиков-земляков, оказывавшая им силовую поддержку в случае конфликтов.
Предварительные данные оперативного мероприятия показали, что несколько участников спортивного коллектива находились в России незаконно. Некоторые во время проверки пребывали в состоянии наркотического опьянения.
Ливерпуль
Будет ничья
Арсенал
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Коммерсантъ Волга»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости