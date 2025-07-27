Семак о замене Глушенкова после 1-го тайма: «Было очень много брака, терял много мячей»
Сергей Семак раскритиковал игру Максима Глушенкова.
Полузащитник был заменен в перерыве матча 2-го тура Мир РПЛ.
«Было очень много брака у Максима, терял много мячей.
С одного фланга хорошо работали, много вскрывали, с этого фланга не получилась игра, поэтому решили сделать замену», – сказал главный тренер «Зенита» после ничьей с «Рубином» (2:2).
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
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