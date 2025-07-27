Семак о замене Глушенкова после 1-го тайма: «Было очень много брака, терял много мячей»

Сергей Семак раскритиковал игру Максима Глушенкова.

Полузащитник был заменен в перерыве матча 2-го тура Мир РПЛ .

«Было очень много брака у Максима , терял много мячей.

С одного фланга хорошо работали, много вскрывали, с этого фланга не получилась игра, поэтому решили сделать замену», – сказал главный тренер «Зенита » после ничьей с «Рубином » (2:2).