«Астон Вилла» близка к аренде Пакета из «Вест Хэма» с обязательным выкупом. Общая сумма сделки – 47 млн фунтов
Лукас Пакета может перейти в «Астон Виллу».
Клуб из Бирмингема близок к подписанию полузащитника «Вест Хэма» на правах аренды с обязательным выкупом, сообщает Фабрицио Романо.
Общая сумма сделки с учетом бонусов может составить 47 миллионов фунтов. Футболист согласен на переход.
В прошлом сезоне АПЛ бразилец провел 33 матча, забил 4 гола и получил 10 желтых карточек. Его статистика – здесь.
Ливерпуль
Будет ничья
Арсенал
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости