«Астон Вилла» близка к аренде Пакета из «Вест Хэма» с обязательным выкупом. Общая сумма сделки – 47 млн фунтов

Лукас Пакета может перейти в «Астон Виллу».

Клуб из Бирмингема близок к подписанию полузащитника «Вест Хэма » на правах аренды с обязательным выкупом, сообщает Фабрицио Романо.

Общая сумма сделки с учетом бонусов может составить 47 миллионов фунтов. Футболист согласен на переход.

В прошлом сезоне АПЛ бразилец провел 33 матча, забил 4 гола и получил 10 желтых карточек. Его статистика – здесь .