«Бавария» выиграла 4 из 4 матчей на старте сезона – сегодня 3:2 с «Аугсбургом» в Бундеслиге
«Бавария» выигрывает все матчи на старте сезона.
В субботу команда Венсана Компани обыграла «Аугсбург» на выезде со счетом 3:2 во 2-м туре Бундеслиги.
Мюнхенцы победили во всех четырех матчах этого сезона. До этого «Бавария» обыграла «Штутгарт» в Суперкубке (2:1), «Лейпциг» в чемпионате (6:0) и «Веэн» в Кубке Германии (3:2).
В следующем матче команда сыграет с «Гамбургом» дома в рамках чемпионата Германии. Игра пройдет 13 сентября.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
