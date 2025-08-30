«Бавария» выиграла 4 из 4 матчей на старте сезона – сегодня 3:2 с «Аугсбургом» в Бундеслиге

«Бавария» выигрывает все матчи на старте сезона.

В субботу команда Венсана Компани обыграла «Аугсбург » на выезде со счетом 3:2 во 2-м туре Бундеслиги.

Мюнхенцы победили во всех четырех матчах этого сезона. До этого «Бавария » обыграла «Штутгарт» в Суперкубке (2:1), «Лейпциг» в чемпионате (6:0) и «Веэн» в Кубке Германии (3:2).

В следующем матче команда сыграет с «Гамбургом» дома в рамках чемпионата Германии. Игра пройдет 13 сентября.