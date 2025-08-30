Полиция арестовала человека, планировавшего устроить массовую стрельбу, возле «Стэмфорд Бридж» – после матча «Челси» и «Фулхэма»

Задержан мужчина, планировавший устроить массовую стрельбу после матча АПЛ.

Инцидент произошел возле «Стэмфорд Бридж » после игры «Челси » с «Фулхэмом » в 3-м туре чемпионата Англии (2:0).

Полиция арестовала человека, который намеревался устроить массовую стрельбу, пишет активист Томми Робинсон.

Утверждается, что мужчина был вооружен огнестрельным оружием и имел при себе дополнительные боеприпасы. На нем был шлем и бронежилет.

Официальных комментариев относительно данной ситуации пока не было.