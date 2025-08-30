Полиция арестовала человека, планировавшего устроить массовую стрельбу, возле «Стэмфорд Бридж» – после матча «Челси» и «Фулхэма»
Задержан мужчина, планировавший устроить массовую стрельбу после матча АПЛ.
Инцидент произошел возле «Стэмфорд Бридж» после игры «Челси» с «Фулхэмом» в 3-м туре чемпионата Англии (2:0).
Полиция арестовала человека, который намеревался устроить массовую стрельбу, пишет активист Томми Робинсон.
Утверждается, что мужчина был вооружен огнестрельным оружием и имел при себе дополнительные боеприпасы. На нем был шлем и бронежилет.
Официальных комментариев относительно данной ситуации пока не было.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Томми Робинсона
