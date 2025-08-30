Черданцев о Карпине: «Ему не хватает драйва. В «Ростове» он типа боролся за вылет, а по сути наслаждался футболом. В «Динамо» другая хватка должна быть»
Георгий Черданцев оценил работу Валерия Карпина в «Динамо».
«Карпину не хватает драйва. Это вполне естественная история, когда ты шесть-семь лет якобы решаешь задачу выживания, и понятно, что ни в один сезон «Ростов» на вылет на стоял. И когда ты говоришь – типа, я борюсь за вылет, а по сути просто наслаждаешься футболом и ставишь игру в прессинг. Это реально творчество, вот он этим и занимался.
В «Динамо» команда была в пяти минутах от чемпионства, здесь другая хватка должна быть. Мне со стороны кажется, что психологически надо перестроиться. И говорить, что победа – это норма. Не победа – это не норма. Это катастрофа», – сказал комментатор «Матч ТВ».
