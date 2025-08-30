Тарханов о Карпине: «Плохо, что две должности занимает. В перерыве надо оттачивать детали с «Динамо», а он будет занят в сборной. И тренеру-совместителю трудно объективно смотреть на вещи»

Александр Тарханов не одобряет идею совмещения постов тренера «Динамо» и сборной.

– В целом Карпин сильно меняет «Динамо»?

– Пытается что-то поменять. Не все игроки, как кажется, понимают, как надо играть, выдерживают нагрузки, адаптировались к его требованиям.

– У тренера Марцела Лички был атакующий футбол. А у Карпина какой?

– Тоже атакующий, все команды у него примерно такие. Может, пока не хватает реализации. Но «Динамо» – клуб, который должен бороться за титулы, значит, должен играть в смелый футбол. И всегда стиль этой команды был атакующий.

– Совмещение тренерских постов в клубе и в сборной может помешать Карпину реализовать свои задумки?

– То, что он две должности занимает, – плохо, конечно. Сейчас вот в чемпионате перерыв, надо работать с командой, оттачивать детали, а он будет занят в сборной.

Раньше в нашем футболе не было такого. Тренер сборной работал с национальной командой, тренер клуба – с клубом. А если были совмещения, то начинались предпочтения: Лобановский брал в сборную игроков киевского «Динамо», Бесков – игроков «Спартака». Это было неправильно, тренеру-совместителю трудно объективно смотреть на вещи, – сказал бывший тренер «Крыльев Советов».