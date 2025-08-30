  • Спортс
  • Аллегри о 2:0 с «Лечче»: «Милан» стал более сбалансированным, но должен был лучше сыграть в обороне. Нам нужно обрести стабильность и снова стать конкурентоспособными»
Аллегри о 2:0 с «Лечче»: «Милан» стал более сбалансированным, но должен был лучше сыграть в обороне. Нам нужно обрести стабильность и снова стать конкурентоспособными»

Массимилиано Аллегри подчеркнул важность победы «Милана» над «Лечче».

Миланцы обыграли желто-красных (2:0) во 2-м туре Серии А.

«Нам было важно победить на таком поле, в Лечче играть сложно. Мы допустили три-четыре опасных момента у наших ворот, должны были лучше сыграть в обороне.

«Милан» должен снова стать конкурентоспособным. Мы стали более сбалансированными и хорошо контролируем поле.

Нам нужно обрести стабильность», – сказал Sky Sport главный тренер «Милана».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
logoсерия А Италия
logoЛечче
logoМилан
logoМассимилиано Аллегри
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
