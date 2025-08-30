Аллегри о 2:0 с «Лечче»: «Милан» стал более сбалансированным, но должен был лучше сыграть в обороне. Нам нужно обрести стабильность и снова стать конкурентоспособными»
Массимилиано Аллегри подчеркнул важность победы «Милана» над «Лечче».
Миланцы обыграли желто-красных (2:0) во 2-м туре Серии А.
«Нам было важно победить на таком поле, в Лечче играть сложно. Мы допустили три-четыре опасных момента у наших ворот, должны были лучше сыграть в обороне.
«Милан» должен снова стать конкурентоспособным. Мы стали более сбалансированными и хорошо контролируем поле.
Нам нужно обрести стабильность», – сказал Sky Sport главный тренер «Милана».
Ливерпуль
Будет ничья
Арсенал
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости