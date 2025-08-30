Предприниматель из Ростова-на-Дону получил 5 лет тюрьмы и штраф 400 тысяч рублей за обрушение трибуны на соревнованиях школьников в 2023 году

Предприниматель получил 5 лет тюрьмы за обрушение трибун на детских соревнований.

Инцидент произошел в 2023 году в Ростове-на-Дону во время футбольных соревнований среди школьников. Мероприятие проводилось на территории спортивной школы олимпийского резерва №5. Сообщалось, что порывом шквалистого ветра перевернуло сборные конструкции зрительских трибун.

В результате на месте происшествия погибла мама одного из игроков, и более 55 человек получили травмы.

Как установило следствие, в 2022 году неназванный предприниматель заключил контракт на изготовление и монтаж металлических трибун с руководством спортивной школы Ростова-на-Дону.

Конструкции не соответствовали требованиям безопасности, и предприниматель об этом знал, но чтобы исполнить контракт, «незаконно использовал сертификат соответствия, полученный без проведения необходимых испытаний». Установленные конструкции и стали причиной трагедии.

Фигурант признан виновным по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого вреда). Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штраф в размере 400 тысяч рублей.