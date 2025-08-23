Роналду – первый игрок, забивший 100+ голов за 4 разных клуба
Криштиану Роналду установил уникальный рекорд.
Нападающий «Аль-Насра» реализовал пенальти финальном матче Суперкубка Саудовской Аравии против «Аль-Ахли» (2:2, пен. 3:5).
Это сотый гол португальца за команду из Эр-Рияда. Роналду стал первым футболистом в истории, забившим 100 или более мячей в составе 4 разных клубов.
За мадридский «Реал» у него 450 голов, за «Манчестер Юнайтед» – 145, за «Ювентус» – 101.
В составе сборной Португалии Криштиану поражал ворота соперников 138 раз.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Football on TNT Sports
