Роналду – первый игрок, забивший 100+ голов за 4 разных клуба

Криштиану Роналду установил уникальный рекорд.

Нападающий «Аль-Насра » реализовал пенальти финальном матче Суперкубка Саудовской Аравии против «Аль-Ахли » (2:2, пен. 3:5).

Это сотый гол португальца за команду из Эр-Рияда. Роналду стал первым футболистом в истории, забившим 100 или более мячей в составе 4 разных клубов.

За мадридский «Реал » у него 450 голов, за «Манчестер Юнайтед » – 145, за «Ювентус » – 101.

В составе сборной Португалии Криштиану поражал ворота соперников 138 раз.