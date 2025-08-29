  • Спортс
  Лени Йоро: «МЮ» хорошо играл с «Арсеналом» и «Фулхэмом», немного не повезло. Надо разобраться только с маленькими ошибками – и тогда будем побеждать»
16

Лени Йоро: «МЮ» хорошо играл с «Арсеналом» и «Фулхэмом», немного не повезло. Надо разобраться только с маленькими ошибками – и тогда будем побеждать»

Лени Йоро считает, что «Манчестер Юнайтед» немного не везет.

Манкунианцы проиграли «Арсеналу» (0:1) и сыграли вничью с «Фулхэмом» (1:1) в АПЛ, а также вылетели из Кубка английской лиги от «Гримсби Таун» по пенальти.

«Всем сложно, но это уже в прошлом, надо двигаться дальше и думать о «Бернли». Команда не собирается унывать.

Если не учитывать игры с «Гримсби», в матчах с «Фулхэмом» и «Арсеналом» нам немного не повезло, потому что, честно говоря, мы хорошо играли. У нас была возможность забить, но мы пропустили голы, которых можно было избежать, и эти детали надо улучшить.

Мы будем побеждать, если не будем совершать этих маленьких ошибок. Нам нужно разобраться только с маленькими ошибками», – сказал защитник.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sky Sports
