Рубен Аморим: «Иногда хочется уйти из «МЮ», иногда – остаться на 20 лет. Иногда ненавижу игроков, иногда люблю. Это мой стиль поведения, игра с «Гримсби» разочаровала»

Рубен Аморим объяснил свою реакцию после поражения от «Гримсби».

Главный тренер «Манчестер Юнайтед » раскритиковал футболистов после поражения от команды четвертого дивизиона Англии в матче Кубка английской лиги.

«Я буду вести себя так каждый раз, когда таким образом проигрываем. Иногда я ненавижу своих игроков, иногда люблю их, иногда мне хочется их защитить. Это мой стиль поведения. Я буду вести себя так. В тот момент я был очень расстроен.

Есть много опытных людей, которые говорят о том, как мне следует вести себя со СМИ, быть более спокойным. Я буду тем, кто я есть, потому что с такой страстью я отношусь к работе.

В тот момент я был разочарован. Мы хорошо провели предсезонку, прибавляли. Но такая игра против «Гримсби» меня действительно разочаровала.

Иногда мне хочется уйти, иногда – остаться здесь на 20 лет, иногда мне нравится быть со своими игроками, иногда – нет. Мне нужно совершенствоваться», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим .

