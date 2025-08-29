«Ливерпуль» и «Рома» согласовали аренду Цимикаса. Римляне покроют зарплату защитника до июня
Константинос Цимикас переходит в «Рому» из «Ливерпуля» на правах аренды.
Клубы согласовали сделку, и защитнику разрешено пройти медицинское обследование, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Ранее сообщалось, что английский клуб готов рассмотреть возможность как простой аренды защитника, так и с правом выкупа.
«Рома» будет выплачивать игроку зарплату до июня, Цимикас очень хотел этого перехода.
В прошлом сезоне греческий защитник сыграл 18 матчей в АПЛ и сделал одну результативную передачу. Статистику 29-летнего игрока можно изучить по ссылке.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
