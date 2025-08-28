«Ливерпуль» готов отпустить Цимикаса в аренду с правом выкупа. Идут переговоры с «Ромой» о трансфере защитника

«Ливерпуль» готов отпустить Константиноса Цимикаса.

Английский клуб готов рассмотреть возможность как простую аренду защитника, так и аренду с правом выкупа.

Представитель футболиста выступил посредником в переговорах между «Ливерпулем » и «Ромой», чтобы найти решение, которое устроит всех.

Константинос Цимикас присоединился к «Ливерпулю» из «Олимпиакоса» за 13 миллионов евро в 2020 году.

В прошлом сезоне греческий защитник сыграл 18 матчей в АПЛ и сделал одну результативную передачу. Его статистику можно изучить по ссылке .