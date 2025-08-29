«Вильярреал» купил лучшего бомбардира «Миннесоты» Олувасейи за 8,5 млн долларов
«Вильярреал» купил лучшего бомбардира «Миннесоты».
Испанский клуб объявил о трансфере Тани Олувасейи. Контракт с футболистом сборной Канады рассчитан на пять лет.
По информации TSN, за 25-летнего форварда клуб МЛС получил 11,7 млн канадских долларов (около 8,5 млн долларов США).
В 2025 году Олувасейи забил 10 голов в 24 матчах чемпионата. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Фото: villarrealcf.es
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Вильярреала»
