«Вильярреал» купил лучшего бомбардира «Миннесоты» Олувасейи за 8,5 млн долларов

«Вильярреал» купил лучшего бомбардира «Миннесоты».

Испанский клуб объявил о трансфере Тани Олувасейи . Контракт с футболистом сборной Канады рассчитан на пять лет.

По информации TSN, за 25-летнего форварда клуб МЛС получил 11,7 млн канадских долларов (около 8,5 млн долларов США).

В 2025 году Олувасейи забил 10 голов в 24 матчах чемпионата. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .

Фото: villarrealcf.es