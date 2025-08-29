Денис Суарес расторг контракт с «Вильярреалом» и перешел в «Алавес». Соглашение 31-летнего хавбека – до 2027-го

Денис Суарес перешел из «Вильярреала» в «Алавес».

Клуб из Вильярреаля объявил о расторжении контракта с 31-летним полузащитником. Экс-игрок «Барселоны» присоединился к команде в 2023 году.

Сегодня же Суарес подписал контракт с «Алавесом », рассчитанный до июня 2027 года.

Футболист уже работал с главным тренером команды Эдуардо Коудетом , когда выступал в «Сельте».

Изображение: deportivoalaves.com