Денис Суарес расторг контракт с «Вильярреалом» и перешел в «Алавес». Соглашение 31-летнего хавбека – до 2027-го
Денис Суарес перешел из «Вильярреала» в «Алавес».
Клуб из Вильярреаля объявил о расторжении контракта с 31-летним полузащитником. Экс-игрок «Барселоны» присоединился к команде в 2023 году.
Сегодня же Суарес подписал контракт с «Алавесом», рассчитанный до июня 2027 года.
Футболист уже работал с главным тренером команды Эдуардо Коудетом, когда выступал в «Сельте».
С полной статистикой испанского игрока можно ознакомиться здесь.
Изображение: deportivoalaves.com
