«Челси» продал Вейгу «Вильярреалу» за 29,5 млн евро с учетом бонусов. Контракт защитника – до 2032-го

Ренату Вейга перешел в «Вильярреал».

«Челси » объявил о постоянном трансфере 22-летнего защитника в клуб Ла Лиги .

Контракт португальца с «Вильярреалом » будет рассчитан до июня 2032 года.

Сообщалось , что испанцы заплатят «синим» 29,5 млн евро с учетом бонусов. Сделка также предусматривает значительный процент от перепродажи игрока.

Вейга сыграл 18 матчей за лондонцев в первой половине прошлого сезона, перейдя из «Базеля» в июле 2024 года.

Вторую половину минувшего сезона Ренату провел в «Ювентусе» на правах аренды. Его статистику можно найти здесь .

Фото: villarrealcf.es