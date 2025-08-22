«Челси» продал Вейгу «Вильярреалу» за 29,5 млн евро с учетом бонусов. Контракт защитника – до 2032-го
Ренату Вейга перешел в «Вильярреал».
«Челси» объявил о постоянном трансфере 22-летнего защитника в клуб Ла Лиги.
Контракт португальца с «Вильярреалом» будет рассчитан до июня 2032 года.
Сообщалось, что испанцы заплатят «синим» 29,5 млн евро с учетом бонусов. Сделка также предусматривает значительный процент от перепродажи игрока.
Вейга сыграл 18 матчей за лондонцев в первой половине прошлого сезона, перейдя из «Базеля» в июле 2024 года.
Вторую половину минувшего сезона Ренату провел в «Ювентусе» на правах аренды. Его статистику можно найти здесь.
