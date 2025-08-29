«Кристал Пэлас» за 30 млн евро купил Пино у «Вильярреала». Контракт – на 5 лет

«Кристал Пэлас» объявил о переходе Йереми Пино из «Вильярреала».

Испанский вингер подписал пятилетний контракт с английским клубом.

Сообщалось , что сумма трансфера 22-летнего игрока составляет 30 млн евро.

Пино получил 10-й номер.

Фото: cpfc.co.uk

В прошлом сезоне Ла Лиги Пино провел 34 матча за «Вильярреал », забил 4 гола, отдал 7 результативных передач и получил 11 желтых карточек. Его статистику можно найти здесь .