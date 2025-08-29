«Кристал Пэлас» за 30 млн евро купил Пино у «Вильярреала». Контракт – на 5 лет
«Кристал Пэлас» объявил о переходе Йереми Пино из «Вильярреала».
Испанский вингер подписал пятилетний контракт с английским клубом.
Сообщалось, что сумма трансфера 22-летнего игрока составляет 30 млн евро.
Пино получил 10-й номер.
Фото: cpfc.co.uk
В прошлом сезоне Ла Лиги Пино провел 34 матча за «Вильярреал», забил 4 гола, отдал 7 результативных передач и получил 11 желтых карточек. Его статистику можно найти здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Кристал Пэлас»
