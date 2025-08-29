36-летний Аспиликуэта перешел в «Севилью» как свободный агент. Контракт – по схеме «1+1»
Сесар Аспиликуэта пополнил состав «Севильи».
Защитник присоединился к памплонцам в качестве свободного агента. Контракт рассчитан на год с опцией продления еще на один.
Последние два сезона Аспиликуэта провел в «Атлетико» и принял участие в 39 матчах Ла Лиги. Подробно со статистикой 36-летнего испанца можно ознакомиться здесь.
