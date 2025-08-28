Аспиликуэта переходит в «Севилью». Контракт экс-защитника «Атлетико» и «Челси» – по схеме «1+1»

Сесар Аспиликуэта продолжит карьеру в «Севилье».

36-летний экс-защитник «Челси» достиг принципиального соглашения с «Севильей», сообщает El Chiringuito. Стороны подпишут контракт на один год с возможностью продления еще на один.

Летом Аспиликуэта ушел из «Атлетико » на правах свободного агента после двух сезонов в клубе. Статистика испанца доступна по ссылке .