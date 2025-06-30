«Атлетико» объявил об уходе Рейнилду и Аспиликуэты
Рейнилду Мандава и Сесар Аспиликуэта покидают «Атлетико».
Клуб не продлил контракты с защитниками, истекающие сегодняшним днем.
Рейнилду, которому сейчас 31 год, выступал за мадридцев в течение четырех сезонов. На его счету 103 матча в Ла Лиге, Кубке Испании, Лиге чемпионов и на клубном чемпионате мира.
Аспиликуэта, которому в августе исполнится 36 лет, провел два сезона в мадридском клубе. За это время он сыграл 54 матча. Футболист выступал на позиции правого защитника и в центре обороны.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Атлетико»
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