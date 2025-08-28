Аспиликуэта и «Лион» ведут переговоры о трансфере. 36-летний защитник покинул «Атлетико» летом

Сесар Аспиликуэта может продолжить карьеру во Франции.

36-летний защитник привлек интерес «Лиона », сообщает RMC Sport.

Переговоры по возможному трансферу уже ведутся. Руководству французского клуба импонирует обширный опыт испанца.

Аспиликуэта уже выступал во Франции за «Марсель». Затем он перешел в «Челси», с которым выиграл Лигу чемпионов, а позже присоединился к «Атлетико ». Этим летом футболист покинул мадридский клуб по истечении контракта.

Испанская пресса также сообщает об интересе к защитнику со стороны «Севильи».

Подробная статистика игрока доступна по ссылке .