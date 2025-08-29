Талалаев о физподготовке «Балтики»: «Мой штаб – один из лучших в стране. У нас нет бразильцев. Это будет взрыв рынка, если найду игрока оттуда, который сможет перелопачивать нашу работу»

Андрей Талалаев назвал тренерский штаб «Балтики» одним из лучших в России.

Команда набрала 12 очков в 6 матчах сезона Мир РПЛ.

– Сейчас, говоря о «Балтике», все эксперты уделяют особое внимание физподготовке. Насколько вы с таким акцентом согласны?

– С 2004 года дружу и работаю с нашим тренером по физподготовке Серджио Джованни, полностью ему доверяю. Но мы и меняем друг друга. Он – мои взгляды на футбол, я – его взгляды на работоспособность россиян и вообще футболистов славянских стран.

Если обратите внимание, у нас на сегодня в команде нет ни одного бразильца. Вот если найду игрока из этой страны, который еще и сможет перелопачивать предлагаемую нами работу, – думаю, это будет абсолютный взрыв рынка и уровня игры в нашем чемпионате.

Мы все в той или иной степени живем стереотипами. Кто-то у нас видит физподготовку, кто-то – дисциплину, кто-то – самоотдачу. А я вижу уровень взаимодействий как в работе с мячом, так и без мяча. Вот это – базис сегодняшней «Балтики».

Улыбаюсь, когда читаю, что обычно команды Талалаева на старте сезона превосходят соперников.

Мы не прекращаем подготовку по ходу всего соревновательного цикла и обычно на финише еще больше превосходим в физическом состоянии и интенсивности большинство участников. Об этом говорит статистика: наши команды, как правило, больше всего забивают в последние 15 минут как первого, так и второго тайма.

Пока этого превосходства мы не наблюдаем. Думаю, со временем оно проявится. С огромным уважением отношусь ко всем тренерам, еще раз, без разделения на национальности, на демократов и деспотов.

Но уверен, что мой штаб – один из лучших в стране, – сказал главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев.