Матч между «Пари НН» и «Оренбургом» пройдет в Саранске. Нижегородцы уже дважды играли там, по разу – в Грозном и Казани

Очередной домашний матч «Пари НН» пройдет в Саранске.

В 8-м туре Мир РПЛ нижегородцы сыграют с «Оренбургом » на «Мордовия Арене ». Встреча пройдет 13 сентября.

«Клуб направил письмо, матч «Пари НН » – «Оренбург» пройдет в Саранске», – сообщили в пресс‑службе лиги.

Напомним, домашняя арена «Пари НН» находится на ремонте и не может принимать матчи. В этом сезоне нижегородцы провели уже два матча в Саранске – с «Ростовом» (1:0) и «Динамо» Махачкала (2:0). Также игры команды проводились в Грозном и Казани.

«Пари НН» с тремя очками занимает 15-е место. В 7-м туре нижегородцы 30 августа в гостях сыграют с «Зенитом».