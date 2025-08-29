Матч между «Пари НН» и «Оренбургом» пройдет в Саранске. Нижегородцы уже дважды играли там, по разу – в Грозном и Казани
Очередной домашний матч «Пари НН» пройдет в Саранске.
В 8-м туре Мир РПЛ нижегородцы сыграют с «Оренбургом» на «Мордовия Арене». Встреча пройдет 13 сентября.
«Клуб направил письмо, матч «Пари НН» – «Оренбург» пройдет в Саранске», – сообщили в пресс‑службе лиги.
Напомним, домашняя арена «Пари НН» находится на ремонте и не может принимать матчи. В этом сезоне нижегородцы провели уже два матча в Саранске – с «Ростовом» (1:0) и «Динамо» Махачкала (2:0). Также игры команды проводились в Грозном и Казани.
«Пари НН» с тремя очками занимает 15-е место. В 7-м туре нижегородцы 30 августа в гостях сыграют с «Зенитом».
Ливерпуль
Будет ничья
Арсенал
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости