В «МЮ» допускают, что Аморим может уйти из клуба, если результаты не улучшатся. Клуб не планирует увольнять тренера (The Guardian)
В «МЮ» считают, что Рубен Аморим может подать в отставку.
Ранее «Манчестер Юнайтед» по пенальти проиграл «Гримсби Таун» из 4-го дивизиона в Кубке английской лиги и выбыл уже во втором раунде. В чемпионате Англии манкунианцы уступили «Арсеналу» (0:1) и сыграли вничью с «Фулхэмом» (1:1).
Сообщалось, что часть игроков команды сомневается в эффективности тактики тренера и его навыках управления составом.
В клубе есть мнение, что Аморим может уйти в отставку, если результаты не улучшатся, пишет The Guardian.
В клубе считают, что Аморим скорее уйдет, чем поменяет свои тренерские методы. В то же время португальца не планируют увольнять.
Аморим обсудит будущее в «МЮ» с руководством во время паузы на матчи сборных
Да
Нет
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: The Guardian
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости