Батраков получил «Стальной рельс» – приз лучшему игроку «Локо» в сезоне-2024/25 от болельщиков
Алексей Батраков получил «Стальной рельс» – приз лучшему игроку «Локомотива».
Болельщики московского клуба признали 20-летнего полузащитника лучшим игроком команды в сезоне-2024/25.
В прошлом сезоне Мир РПЛ Батраков провел 29 матчей за «Локомотив» и забил 14 мячей.
«Спасибо за то, что вручили мне такую значимую награду. Для меня ценно, что вы каждый матч гоните нас вперед, а после – скандируете мое имя.
Я постараюсь сделать все, чтобы в каждой игре мы побеждали. Выиграть трофей с «Локомотивом» – моя мечта. Спасибо вам большое!» – сказал футболист.
Фото: телеграм-канал «Локомотива».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал «Локомотива»
