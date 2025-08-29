Батраков получил «Стальной рельс» – приз лучшему игроку «Локо» в сезоне-2024/25 от болельщиков

Алексей Батраков получил «Стальной рельс» – приз лучшему игроку «Локомотива».

Болельщики московского клуба признали 20-летнего полузащитника лучшим игроком команды в сезоне-2024/25.

В прошлом сезоне Мир РПЛ Батраков провел 29 матчей за «Локомотив» и забил 14 мячей.

«Спасибо за то, что вручили мне такую значимую награду. Для меня ценно, что вы каждый матч гоните нас вперед, а после – скандируете мое имя.

Я постараюсь сделать все, чтобы в каждой игре мы побеждали. Выиграть трофей с «Локомотивом » – моя мечта. Спасибо вам большое!» – сказал футболист.

Фото: телеграм-канал «Локомотива».