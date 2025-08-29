  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Батраков получил «Стальной рельс» – приз лучшему игроку «Локо» в сезоне-2024/25 от болельщиков
Фото
31

Батраков получил «Стальной рельс» – приз лучшему игроку «Локо» в сезоне-2024/25 от болельщиков

Алексей Батраков получил «Стальной рельс» – приз лучшему игроку «Локомотива».

Болельщики московского клуба признали 20-летнего полузащитника лучшим игроком команды в сезоне-2024/25.

В прошлом сезоне Мир РПЛ Батраков провел 29 матчей за «Локомотив» и забил 14 мячей. 

«Спасибо за то, что вручили мне такую значимую награду. Для меня ценно, что вы каждый матч гоните нас вперед, а после – скандируете мое имя.

Я постараюсь сделать все, чтобы в каждой игре мы побеждали. Выиграть трофей с «Локомотивом» – моя мечта. Спасибо вам большое!» – сказал футболист.

Фото: телеграм-канал «Локомотива». 

«Ливерпуль» против «Арсенала». Кто победит в топ-матче АПЛ?1337 голосов
ЛиверпульЛиверпуль
Будет ничьяпремьер-лига Англия
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал «Локомотива»
logoАлексей Батраков
болельщики
logoпремьер-лига Россия
logoЛокомотив
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Галактионов о песне фанатов «Локо» про Батракова на мотив Lady Gaga – Bad Romance: «Я молодой, но родился в СССР и стараюсь слушать только российские и советские песни»
25вчера, 20:15
Агент Батракова про интерес из саудовской лиги: «Да, есть. От четырех команд из верхней части таблицы. Думаем, будет предложение от большого европейского клуба»
44вчера, 09:46
Батракова не продали в «Аль-Иттихад» за 30 млн евро. Саудовцы были готовы дать хавбеку «Локомотива» 5 млн в год (Metaratings)
173вчера, 07:55
Главные новости
«Сочи» планирует уволить Морено в сентябрьскую паузу, если удастся решить вопрос о неустойке. Осинькин и Василенко – кандидаты на замену (Сергей Ильев)
824 минуты назад
Аморим про «МЮ»: «Иногда дело не в результате, а в том, как мы проиграли – вот это трудно принять. После «Гримсби» было желание уйти, сейчас – нет»
3331 минуту назад
Знаете все о тестах и играх про спорт и круто шарите в маркетинге? Откликайтесь на вакансию Сирены!
41 минуту назадВакансия
Талалаев о физподготовке «Балтики»: «Мой штаб – один из лучших в стране. У нас нет бразильцев. Это будет взрыв рынка, если найду игрока оттуда, который сможет перелопачивать нашу работу»
2050 минут назад
Алонсо о расизме в адрес Мбаппе и Винисиуса: «Этим должны заниматься компетентные органы, а «Реалу» нужно сосредоточиться на игре»
555 минут назад
Юлианна Караулова исполнит гимн России перед матчем сборной с Иорданией
22сегодня, 13:39
«Челси» хочет арендовать Буонанотте. Клуб ведет переговоры с «Брайтоном» по 20-летнему атакующему хавбеку
18сегодня, 13:38
Руни о заявлениях Аморима после «Гримсби»: «Если тренер произносит такие слова, значит, что-то сломалось. Видим одну и ту же игру, одни и те же результаты»
30сегодня, 13:23
Заур Тедеев: «У нас футболист в 30-32 года уже на закате карьеры. Проблема – в детском футболе. Идем за результатом, к 18-19 годам износ коленей, суставов»
33сегодня, 13:10
Рубен Аморим: «Иногда хочется уйти из «МЮ», иногда – остаться на 20 лет. Иногда ненавижу игроков, иногда люблю. Это мой стиль поведения, игра с «Гримсби» разочаровала»
58сегодня, 12:54
Ко всем новостям
Последние новости
«Антверпен» уверен в переходе Ламменса в «Манчестер Юнайтед» за 25 млн евро (Саша Тавольери)
5 минут назад
«Зенит» продал Лобова в «Рубин» за 30+30 млн рублей. Петербуржцы сохранят право обратного выкупа защитника
511 минут назад
Сака пропустит несколько недель из-за травмы, сообщил Артета. Эдегора хотят подготовить к матчу с «Ливерпулем»
217 минут назад
ЦСКА объявил о переходе Яковлева в «Волгу». Форвард забил один гол в 36 матчах за клуб
836 минут назад
«Спартак» встретится с «Сочи» на «Лукойл Арене». Покупайте билеты и поддержите красно-белых на стадионе!
41 минуту назадРеклама
Экс-форвард «Милана» Кутроне перешел в «Парму» из «Комо» на правах аренды
345 минут назадФото
Мареска о Гарначо в «Челси»: «Переход уже близко. Вижу его на позиции вингера»
3сегодня, 13:37
«Кристал Пэлас» за 30 млн евро купил Пино у «Вильярреала». Контракт – на 5 лет
2сегодня, 13:21Фото
«Марсель» работает над подписанием Зинченко, однако проблема в высокой зарплате защитника «Арсенала»
4сегодня, 13:09
Матч между «Пари НН» и «Оренбургом» пройдет в Саранске. Нижегородцы уже дважды играли там, по разу – в Грозном и Казани
2сегодня, 12:10