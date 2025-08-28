  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Агент Батракова про интерес из саудовской лиги: «Да, есть. От четырех команд из верхней части таблицы. Думаем, будет предложение от большого европейского клуба»
40

Агент Батракова про интерес из саудовской лиги: «Да, есть. От четырех команд из верхней части таблицы. Думаем, будет предложение от большого европейского клуба»

Агент Алексея Батракова подтвердил интерес к игроку из Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» отказался продавать Батракова в «Аль-Иттихад» за 30 млн евро.

«Интерес к Батракову от «Аль-Иттихада»? Да, интерес из Саудовской Аравии есть. Он был от четырех клубов из верхней части таблицы, но на сегодняшний день «Локомотив» не рассматривает никакие предложения. Мы не имеем права общаться с клубами, пока не получим разрешение от них.

Возможен ли трансфер в Саудовскую Аравию? С учетом того, что Алексей показывает стабильно высокий уровень игры, мы думаем, что будет предложение от большого европейского клуба.

Саудовская лига развивается, там хорошие команды, но со спортивной точки зрения было бы интереснее перейти в итальянский или испанский чемпионаты», – сказал агент Владимир Кузьмичев

Аморима стоит уволить сейчас? После вылета от 4-й лиги22731 голос
ДаМанчестер Юнайтед
НетРубен Аморим
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
logoАлексей Батраков
logoЛокомотив
logoвысшая лига Саудовская Аравия
Владимир Кузьмичев
logoпремьер-лига Россия
logoАль-Иттихад Джидда
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Батракова не продали в «Аль-Иттихад» за 30 млн евро. Саудовцы были готовы дать хавбеку «Локомотива» 5 млн в год (Metaratings)
172сегодня, 07:55
Егоров показал состав сборной с Сафоновым, Захаряном, Батраковым и Головиным: «Вы реально считаете, что эта команда слабее той, что обыграла Испанию?»
69вчера, 15:51
Главные новости
Лига конференций. Раунд плей-офф квалификации. «Шахтер» играет с «Серветтом», «Фиорентина» одолела «Полесье», «Кристал Пэлас» и «Фредрикстад» не забили
122 минуты назадLive
Президент «ПСЖ» о жеребьевке ЛЧ: «Барса» – большой клуб, как и мы. Все ждут матча»
29 минут назад
Часть игроков «МЮ» сомневается в эффективности тактики Аморима и его навыках управления составом. К тренеру есть вопросы из-за старта сезона (The Guardian)
3520 минут назад
Лига Европы. Раунд плей-офф квалификации. ПАОК Оздоева и Чалова разгромил «Риеку», «Динамо» Киев играет с «Маккаби» Тель-Авив
626 минут назадLive
Пол Мерсон: «Роналду, один из величайших, упорно работает – а почему не могут игроки «МЮ»? Это высокомерие, отвратительное отношение. И все хотят уйти! Куда они пойдут? Кто их возьмет?»
1435 минут назад
Гарначо и «Челси» подпишут контракт на 7 лет. Вингер «МЮ» в пятницу пройдет медосмотр
2656 минут назад
Чалов забил за ПАОК впервые в сезоне – «Риеке» в квалификации ЛЕ. У форварда 6-й гол за клуб в 45 матчах
18сегодня, 18:51
У «Баварии» и «ПСЖ» самое тяжелое расписание в ЛЧ, у «Арсенала» – одно из трех простейших (Opta)
26сегодня, 18:50
Гарначо переходит в «Челси». «МЮ» получит 40 млн фунтов – выгоднее продавали только Роналду, Лукаку и Ди Марию
86сегодня, 18:38
«Локомотив» не проигрывает с конца июля. Команда Галактионова победила в 6 из 9 матчей сезона
7сегодня, 18:29
Ко всем новостям
Последние новости
Агент Сафонов о Станковиче: «Болельщики говорят про отставку, но кто будет платить неустойку? Надо дать тренеру поработать 2-3 года. До зимы они показывали сумасшедший футбол»
3 минуты назад
«Интер» договорился с «Олимпиакосом» о трансфере Тареми, форвард думает. У него 3 гола в 43 матчах за «нерадзурри»
10 минут назад
Форвард сборной Украины Ванат близок к переходу в «Жирону» за 15+2 млн евро
412 минут назад
«Шахтер» за 10+2 млн евро подписал хавбека «Флуминенсе» Исаке и форварда «Сантоса» Мейреллеса за 12 млн евро
124 минуты назадФото
Заур Тедеев: «В Европе нет такого количества пенальти. Судьям надо поменять образ: не учиться судейству, а самим играть. Делиться 5 на 5 и самим чувствовать игру»
326 минут назад
Клуб из Мальты впервые сыграет в основной стадии еврокубков: «Хамрун Спартанс» прошли латвийский РФШ в Лиге конференций
336 минут назадФото
Агент Баринова об интересе ЦСКА: «Это все сплетни из Telegram-каналов»
547 минут назад
«Локомотив» продлил контракт с Лантратовым до 2029 года
348 минут назад
«Ювентус» продаст Савону «Ноттингему» за 15 млн евро с учетом бонусов
948 минут назад
«Вольфсбург» арендовал защитника Франции U21 Кумбеди у «Лиона». Опция выкупа – 6+2 млн евро
255 минут назадФото