Агент Батракова про интерес из саудовской лиги: «Да, есть. От четырех команд из верхней части таблицы. Думаем, будет предложение от большого европейского клуба»

Агент Алексея Батракова подтвердил интерес к игроку из Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось , что «Локомотив» отказался продавать Батракова в «Аль-Иттихад » за 30 млн евро.

«Интерес к Батракову от «Аль-Иттихада»? Да, интерес из Саудовской Аравии есть. Он был от четырех клубов из верхней части таблицы, но на сегодняшний день «Локомотив » не рассматривает никакие предложения. Мы не имеем права общаться с клубами, пока не получим разрешение от них.

Возможен ли трансфер в Саудовскую Аравию? С учетом того, что Алексей показывает стабильно высокий уровень игры, мы думаем, что будет предложение от большого европейского клуба.

Саудовская лига развивается, там хорошие команды, но со спортивной точки зрения было бы интереснее перейти в итальянский или испанский чемпионаты», – сказал агент Владимир Кузьмичев .